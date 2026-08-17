L’entente cadre de Churchill Falls

Avec l’entente de Churchill Falls, Québec sécurise un approvisionnement en électricité propre à un prix raisonnable pour les 50 prochaines années.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de l'animateur Gino Chouinard.

La chroniqueuse estime qu'il s'agit d'une bonne nouvelle «alors que le Québec a besoin d’énergie pour son développement économique».

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