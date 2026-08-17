L’entente cadre de Churchill Falls

Avec l’entente de Churchill Falls, Québec sécurise un approvisionnement en électricité propre à un prix raisonnable pour les 50 prochaines années.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de l'animateur Gino Chouinard.
La chroniqueuse estime qu'il s'agit d'une bonne nouvelle «alors que le Québec a besoin d’énergie pour son développement économique».
Autre sujet discuté
- L’inflation au Canada est passée de 2,8% en juin à 3,0% en juillet, essentiellement liée à la hausse des prix de l’essence.