Et même son plaisir caché...

De Daniel Bélanger, en passant par La Chicane et Ludovico Einaudi jusqu'à Alexandra Stréliksi, la chroniqueuse Catherine Beauchamp fait le tour des artistes chouchous de son collègue Gino Chouinard.

L'animateur explique d'ailleurs son amour pour la chanson Isabelle de Jean Leloup, qui l'a mené à «un triangle professionnel».

Il mentionne aussi comment il a découvert Radioactive d'Imagine Dragons dans les vignobles de Napa Valley, en Californie.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp explorer les goûts musicaux de l'animateur du Québec maintenant, Gino Chouinard.