 Aller au contenu
En direct de Houston au Texas

Coupe du monde: une ferveur grandissante aux États-Unis

par 98.5

0:00
8:18

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 juillet 2026 09:18

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Arcadio Marcuzzi
Arcadio Marcuzzi

et autres

Coupe du monde: une ferveur grandissante aux États-Unis
Arcadio Marcuzzi / Cogeco Média

L'engouement autour de la Coupe du monde de soccer ne cesse de croître chez nos voisins du Sud, alors que le tournoi progresse.

En direct de Houston au Texas, où il s'apprête à assister au match de huitième de finale du Canada, le chroniqueur sportif Arcadio Marcuzzi constate que la ferveur a gagné les Américains, tant dans les villes hôtes que sur les routes du pays.

Ce sentiment nationaliste et chauvin, propulsé par les bonnes performances de l'équipe américaine, s'est installé malgré un désintérêt initial de la population avant le début de la compétition.

Écoutez le chroniqueur Arcadio Marcuzzi aborder le tout, vendredi matin, en compagnie de la chroniqueuse Daphnée Malboeuf, à l'émission de Philippe Cantin.

Pour le Canada, qui pointe désormais dans le top 30 mondial après avoir occupé le 107e rang en 2017, ce duel face au Maroc représente un défi de taille.

Les Marocains, demi-finalistes de la dernière édition en 2022, s'imposent comme les favoris, mais le fait de se retrouver dans la position de l'équipe négligée pourrait s'avérer un avantage pour les joueurs canadiens, qui évolueront avec beaucoup moins de pression.

L'équipe entend d'ailleurs conserver son identité de jeu agressive et miser sur un pressing intense plutôt que d'adopter une stratégie purement défensive.

Vous aimerez aussi

«18 buts en 18 matchs au Mondial: c'est extraordinaire» -Vincent Destouches
Les amateurs de sports
«18 buts en 18 matchs au Mondial: c'est extraordinaire» -Vincent Destouches
0:00
10:48
Coupe du monde: «On n'a même pas la meilleure version de l'équipe canadienne !»
Les amateurs de sports
Coupe du monde: «On n'a même pas la meilleure version de l'équipe canadienne !»
0:00
24:10
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Attaques massives en Ukraine et espionnage à Londres
Rattrapage
Politique internationale
Attaques massives en Ukraine et espionnage à Londres
Place au festival Montréal complètement cirque
Rattrapage
Pour les 10 prochains jours
Place au festival Montréal complètement cirque
«C'est une tradition québécoise que de déménager le 1er juillet»
Rattrapage
Économie
«C'est une tradition québécoise que de déménager le 1er juillet»
Patrick Watson veut revivre ses souvenirs montréalais
Rattrapage
Au FIJM vendredi soir
Patrick Watson veut revivre ses souvenirs montréalais
«Carney a donné des bonbons avant de faire passer cette pilule empoisonnée»
Rattrapage
En Colombie-Britannique
«Carney a donné des bonbons avant de faire passer cette pilule empoisonnée»
«Il y a cette idée d'un programme qui, aujourd'hui, a un autre raté»
Rattrapage
Pépins informatiques avec la réouverture du PEQ
«Il y a cette idée d'un programme qui, aujourd'hui, a un autre raté»
«Pour un gardien numéro un, c'est en deçà du marché» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
5,3 millions $ par an pour Dobes
«Pour un gardien numéro un, c'est en deçà du marché» -Martin McGuire
Les grands consommateurs d'électricité pourraient avoir une facture plus élevée
Rattrapage
H-Q souhaite conscientiser la population
Les grands consommateurs d'électricité pourraient avoir une facture plus élevée
«J'ai pris confiance en ce que je voulais faire et voulais être» -Cassidy
Rattrapage
Émergence depuis quelques années
«J'ai pris confiance en ce que je voulais faire et voulais être» -Cassidy
«Il y a une espèce de normalisation de la crapulerie» -Ferry de Kerckhove
Rattrapage
2e présidence : Trump enrichi de 4 milliards $
«Il y a une espèce de normalisation de la crapulerie» -Ferry de Kerckhove
Éclosion de rougeole au Québec: «C'est un virus qu'on avait presque éradiqué»
Rattrapage
27 cas répertoriés
Éclosion de rougeole au Québec: «C'est un virus qu'on avait presque éradiqué»
Trois saisons de plus pour Dobes avec les Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Prolongation de contrat
Trois saisons de plus pour Dobes avec les Canadiens
La province traverse un cocktail météorologique explosif
Rattrapage
Canicule et orages violents
La province traverse un cocktail météorologique explosif
«Quand ils ont été sélectionnés, on ne savait pas que ça allait autant exploser»
Rattrapage
Petite scène pour Angine de poitrine au FestiVoix
«Quand ils ont été sélectionnés, on ne savait pas que ça allait autant exploser»