L'engouement autour de la Coupe du monde de soccer ne cesse de croître chez nos voisins du Sud, alors que le tournoi progresse.

En direct de Houston au Texas, où il s'apprête à assister au match de huitième de finale du Canada, le chroniqueur sportif Arcadio Marcuzzi constate que la ferveur a gagné les Américains, tant dans les villes hôtes que sur les routes du pays.

Ce sentiment nationaliste et chauvin, propulsé par les bonnes performances de l'équipe américaine, s'est installé malgré un désintérêt initial de la population avant le début de la compétition.

Écoutez le chroniqueur Arcadio Marcuzzi aborder le tout, vendredi matin, en compagnie de la chroniqueuse Daphnée Malboeuf, à l'émission de Philippe Cantin.

Pour le Canada, qui pointe désormais dans le top 30 mondial après avoir occupé le 107e rang en 2017, ce duel face au Maroc représente un défi de taille.

Les Marocains, demi-finalistes de la dernière édition en 2022, s'imposent comme les favoris, mais le fait de se retrouver dans la position de l'équipe négligée pourrait s'avérer un avantage pour les joueurs canadiens, qui évolueront avec beaucoup moins de pression.

L'équipe entend d'ailleurs conserver son identité de jeu agressive et miser sur un pressing intense plutôt que d'adopter une stratégie purement défensive.