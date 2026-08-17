Tarifs douaniers américains

À 48 heures de l'échéance du 19 août, la menace américaine d'imposer des droits de douane de 50 % sur plus de 20 milliards de dollars américains de marchandises canadiennes plonge les fabricants québécois dans l'incertitude.

Avec un chiffre d'affaires d'environ quatre milliards de dollars au Québec pour 350 fabricants et leurs 22 000 employés, l'industrie du meuble exporte près de 97 % de sa production vers les États-Unis.

En l'absence d'entente commerciale, des centaines de mises à pied directes et indirectes sont appréhendées.

Écoutez Gilles Pelletier, président-directeur général de l'Association des fabricants de meubles du Québec, faire le point, lundi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

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