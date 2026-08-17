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Tarifs douaniers américains

L'industrie du meuble est sous haute tension

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 août 2026 15:37

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
L'industrie du meuble est sous haute tension
Des droits de douane de 50 % sur plus de 20 milliards de dollars américains de marchandises canadiennes plonge les fabricants québécois dans l'incertitude / Adobe Stock / Syda Productions

À 48 heures de l'échéance du 19 août, la menace américaine d'imposer des droits de douane de 50 % sur plus de 20 milliards de dollars américains de marchandises canadiennes plonge les fabricants québécois dans l'incertitude.

Avec un chiffre d'affaires d'environ quatre milliards de dollars au Québec pour 350 fabricants et leurs 22 000 employés, l'industrie du meuble exporte près de 97 % de sa production vers les États-Unis.

En l'absence d'entente commerciale, des centaines de mises à pied directes et indirectes sont appréhendées.

Écoutez Gilles Pelletier, président-directeur général de l'Association des fabricants de meubles du Québec, faire le point, lundi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

Autres sujets abordés

  • Possibilité d'un report ou d'une prolongation de deux semaines des négociations;
  • Réclame de mesures transitoires gouvernementales pour soutenir la survie des entreprises;
  • Enjeu de la concurrence asiatique et du dumping d'armoires en provenance de Chine et du Viêt Nam.

«Si jamais il n'y a pas d'entente, ce qu'on demande au gouvernement est de créer un espace transitoire pour permettre aux entreprises de s'ajuster.»

Gilles Pelletier

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