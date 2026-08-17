Nouvelle téléréalité «La maison des vilains»

On adore les téléréalités au Québec et plusieurs d'entre elles ont révélé des candidats qui ont fait l'unanimité... contre eux.

Écoutez l'animatrice de La maison des vilains, Maripier Morin, nous parler de sa nouvelle émission avec Catherine Beauchamp et Gino Chouinard

La maison des vilains est inspirée de House of Villains, réunissant dix personnalités controversées issues de téléréalités comme Survivor Québec, Les Traîtres et Loft Story.

Les candidats, connus pour leur stratégie et leur franc-parler, affrontent des défis et des éliminations hebdomadaires, suscitant de fortes émotions et alliances.

L’émission, diffusée sur Crave, valorise l’authenticité, le spectacle et la gestion des dynamiques de groupe, tout en étant produite pour le web.