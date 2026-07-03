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Politique internationale

Attaques massives en Ukraine et espionnage à Londres

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 juillet 2026 08:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alexandra Szacka
Alexandra Szacka
Attaques massives en Ukraine et espionnage à Londres
Alexandra Szacka / Cogeco Média

La Russie a intensifié ses frappes contre la capitale ukrainienne, Kiev, en menant des attaques de missiles et de drones de plus en plus meurtrières qui touchent désormais le cœur des infrastructures civiles et énergétiques.

En parallèle, la stratégie de l'Ukraine consiste à porter de plus en plus le conflit sur le territoire russe à l'aide de drones, ciblant les installations pétrolières et militaires jusqu'à Moscou et en Crimée, ce qui commence à impacter directement la vie quotidienne de la population russe par des pénuries de carburant et des coupures d'électricité.

Écoutez la chroniqueuse Alexandra Szacka aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

«La stratégie des Ukrainiens est de faire sentir la guerre au Russe moyen qui, jusqu'à présent, ne disait pas grand-chose [...] et Vladimir Poutine est obligé de répondre devant sa population devant laquelle il essayait de la cacher.»

Alexandra Szacka

Par ailleurs, la scène politique britannique est secouée par de graves révélations concernant Lord Peter Mandelson, l'ancien ambassadeur de la Grande-Bretagne à Washington.

Des rapports des services de sécurité du MI6 indiquent qu'il aurait été un atout majeur pour les services de renseignement de Moscou au cours des trente dernières années, en plus d'entretenir des liens étroits avec Jeffrey Epstein et l'oligarque russe Oleg Deripaska.

Autre sujet traité:

  • Changement de garde en Grande-Bretagne.

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