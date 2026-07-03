Politique internationale

La Russie a intensifié ses frappes contre la capitale ukrainienne, Kiev, en menant des attaques de missiles et de drones de plus en plus meurtrières qui touchent désormais le cœur des infrastructures civiles et énergétiques.

En parallèle, la stratégie de l'Ukraine consiste à porter de plus en plus le conflit sur le territoire russe à l'aide de drones, ciblant les installations pétrolières et militaires jusqu'à Moscou et en Crimée, ce qui commence à impacter directement la vie quotidienne de la population russe par des pénuries de carburant et des coupures d'électricité.

Écoutez la chroniqueuse Alexandra Szacka aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.