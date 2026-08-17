Populaire auprès des jeunes

Lors de sa chronique financière, Alexandre Leblond aborde l'émergence de produits financiers atypiques comme Volatility Share Trust, une entreprise qui propose des fonds négociés en bourse basés directement sur les performances d'équipes, avec le soutien de géants économiques comme Fenway et Robinhood.

Cette tendance illustre un phénomène grandissant, particulièrement chez la génération Z, qui tend à intégrer les paris sportifs à même sa planification financière globale, stimulée par des plateformes comme Wealthsimple Predict et Kalshi.

Il explique notamment cet attrait pour les jeunes qui vivent une précarité financière et qui sont à la recherche de gains rapides.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, lundi matin, à l'émission Lagacé le matin.