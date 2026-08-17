Des va-et-vient qui ne mènent à rien

Le cessez-le-feu de 60 jours entre l'Iran et les États-Unis s'est terminé officiellement lundi, alors que les négociations n'aboutissent pas.
La chroniqueuse Valérie Beaudoin mentionne que le président américain alterne entre menaces et reculs, sans résultat concret.
Les agissements de Donald Trump ont également un effet sur son propre électorat, explique-t-elle, alors que son taux d'approbation est de 79 % dans son parti selon un sondage The Economist/YouGov.
Écoutez l'analyste de politique américaine, Valérie Beaudoin, faire le point sur le conflit entre l'Iran et les États-Unis, lundi, au Québec maintenant.
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- Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a quitté son poste: un successeur devrait être choisi dans peu de temps.
«Je disais à la blague aux collègues aujourd'hui qu'il faudrait peut-être enlever à Donald Trump son Truth Social, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas dans la bonne direction pour les États-Unis. Je rappelle qu'il y a quand même le 28 février dernier, ce conflit-là avec l'Iran a commencé. Il n'y a pas grand-monde qui en voulait. Il y a encore moins de monde qui en veulent actuellement.»