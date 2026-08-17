Churchill Falls

Le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé une entente-cadre historique visant à sécuriser l'approvisionnement en hydroélectricité de la province jusqu'en 2077.

Cet accord, qualifié de «deal du siècle» par la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau, représente des investissements pouvant atteindre de 45 à 60 milliards de dollars pour développer jusqu'à 10 000 mégawatts de puissance.

Malgré le coût des nouvelles infrastructures, le tarif négocié d'environ 6,2 cents le kilowattheure demeure le plus avantageux en Amérique du Nord.

Écoutez Nathalie Normandeau faire le point avec Gino Chouinard au Québec maintenant lundi après-midi.

Cette annonce survient toutefois à un moment politique stratégique, alors que l'effet de la première ministre Christine Fréchette s'estompe dans les sondages à l'approche du déclenchement des élections.