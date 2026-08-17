Recrutement du joueur Alexis Sánchez

Le Chilien Alexis Sánchez, a rejoint le CF Montréal et s'est entraîné avec l'équipe pour la première fois, lundi.

Le chroniqueur sportif Jérémie Rainville explique que l'équipe accueille le nouveau joueur avec beaucoup d'excitation

Il estime que le CF Montréal est en opération séduction pour aller chercher des joueurs du même calibre que Sánchez dans le milieu du soccer, qui est particulièrement volatil.

Écoutez le compte rendu sportif de Jérémie Rainville à l'émission Le Québec maintenant, lundi, avec Gino Chouinard.

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