40 % d'électricité en plus pour le Québec

Le fédéral a contribué en partie à l'entente de Churchill Falls entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador, avec 10 milliards de dollars investis en «mesures de soutien».

Le ministre des Services publics, Joël Lightbound, se réjouit de l'accord, qui permettra selon lui de produire de l'électricité pour l'équivalent de 6,5 millions de foyers.

Il y a même une possibilité que le Canada exporte une partie de cette électricité, selon le ministre, qui nuance toutefois que la tendance de l'exportation est à la baisse.

Écoutez le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada, Joël Lightbound, commenter le tout, lundi, au Québec maintenant avec Gino Chouinard.