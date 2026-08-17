Régulièrement, à ce moment de l'émission Le Québec maintenant, l'animateur Gino Chouinard va prendre le moment de s'arrêter un peu et de s'adresser à une personnalité d'affaires, une personnalité publique, afin de créer un échange et en apprendre évidemment sur le parcours de la personne, mais aussi sur notre Québec maintenant, grâce aux opinions de ses invités.
Écoutez au micro de Gino Chouinard, Guy Cormier, l'ancien PDG de l'une des plus importantes institutions financières du Québec, Desjardins.
L'ancien PDG de Desjardins, évoque son parcours professionnel, son départ de l'entreprise en 2025, et son rôle actuel au c.a. de Pomerleau.
Et il profite du temps de vivre.
«Je profite de la vie. Je profite de ma liberté, vraiment là, juste de profiter d'avoir du temps. Beaucoup plus de temps. Le temps de choisir ce que je veux faire. Avec qui je veux être. Le temps de voir mes enfants, mon épouse. Ça, c'est ce dont je profite le plus en 2026.»
Les sujets discutés
- Guy Cormier admet qu'il a été approché par diverses formations politiques et qu'il refuse toujours;
- Il revient sur la crise de la fuite de données de 2019 chez Desjardins;
- Guy Cormier souligne l’importance de la crise du logement au Québec;
- Il insiste sur la nécessité de simplifier la réglementation pour soutenir les entrepreneurs;
- Cormier met en avant le taux d’épargne élevé des Québécois, les défis de la génération Z, et la pression sur le système de santé et d’éducation.