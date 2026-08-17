Régulièrement, à ce moment de l'émission Le Québec maintenant, l'animateur Gino Chouinard va prendre le moment de s'arrêter un peu et de s'adresser à une personnalité d'affaires, une personnalité publique, afin de créer un échange et en apprendre évidemment sur le parcours de la personne, mais aussi sur notre Québec maintenant, grâce aux opinions de ses invités.

Écoutez au micro de Gino Chouinard, Guy Cormier, l'ancien PDG de l'une des plus importantes institutions financières du Québec, Desjardins.

L'ancien PDG de Desjardins, évoque son parcours professionnel, son départ de l'entreprise en 2025, et son rôle actuel au c.a. de Pomerleau.

Et il profite du temps de vivre.