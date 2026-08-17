Alors que l'inflation du mois de juillet à atteint 3%, tirée vers le haut par une hausse marquée de 25,7 % du coût du carburant à la pompe, le chef du Parti conservateur canadien, Pierre Poilievre, propose de suspendre la taxe fédérale sur le prix à la pompe.

Il défend ainsi la nécessité d'offrir une pause fiscale aux ménages étouffés par le coût de la vie, une proposition appuyée par son député conservateur, Luc Berthold.

Écoutez le député de Mégantic-L'Érable-Lotbinière, Luc Berthold, aborder le sujet, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.