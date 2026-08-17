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Taxe fédérale

Prix de l'essence: «On peut contrôler une chose, c'est le coût des taxes»

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Entendu dans

La commission

le 17 août 2026 12:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Prix de l'essence: «On peut contrôler une chose, c'est le coût des taxes»
Le prix de l'essence occupe une place importante dans l'augmentation du coût de la vie. / Adobe Stock - Zedspider

Alors que l'inflation du mois de juillet à atteint 3%, tirée vers le haut par une hausse marquée de 25,7 % du coût du carburant à la pompe, le chef du Parti conservateur canadien, Pierre Poilievre, propose de suspendre la taxe fédérale sur le prix à la pompe.

Il défend ainsi la nécessité d'offrir une pause fiscale aux ménages étouffés par le coût de la vie, une proposition appuyée par son député conservateur, Luc Berthold.

Écoutez le député de Mégantic-L'Érable-Lotbinière, Luc Berthold, aborder le sujet, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On peut contrôler une chose sur le prix de l'essence au pays, c'est le coût des taxes et le coût de la vie. C'est toujours une priorité pour monsieur Poilievre, et c'est pourquoi on avait été les premiers à demander l'abolition de toutes les taxes sur l'essence l'an dernier, jusqu'à Noël cette année, pour faire en sorte de donner une pause aux automobilistes québécois et canadiens.»

Luc Berthold

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