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Prédominance des géants du web

«Est-ce qu'on va se voir encore un jour à la télé?» -Charles Lafortune

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 août 2026 16:40

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Est-ce qu'on va se voir encore un jour à la télé?» -Charles Lafortune
Charles Lafortune / La Presse Canadienne / Graham Hughes

Le producteur Charles Lafortune présente Québec cra$h : les millions disparus, une série sur la plus grande fraude financière de l'histoire du Canada.

Il profite également de son passage au micro de Gino Chouinard pour expliquer sa passion de la télé et exprimer ses craintes face à ses revenus en baisse par rapport aux géants du web.

Sur une note plus légère, il parle également de son rôle préféré: celui de papa.

Écoutez le producteur Charles Lafortune, sur sa nouvelle série, au micro de l'animateur Gino Chouinard, au Québec maintenant.

«Si vous voulez écouter du contenu étranger tout le temps, c'est correct. C'est juste dommage. On le voit en musique aussi [...] Je m'ennuie des rassemblements assis dans le salon devant des émissions comme La Voix et autres, que les enfants qui maintenant voient ces émissions là sur leur téléphone.»

Charles Lafortune

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