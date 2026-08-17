Prédominance des géants du web

Le producteur Charles Lafortune présente Québec cra$h : les millions disparus, une série sur la plus grande fraude financière de l'histoire du Canada.

Il profite également de son passage au micro de Gino Chouinard pour expliquer sa passion de la télé et exprimer ses craintes face à ses revenus en baisse par rapport aux géants du web.

Sur une note plus légère, il parle également de son rôle préféré: celui de papa.

Écoutez le producteur Charles Lafortune, sur sa nouvelle série, au micro de l'animateur Gino Chouinard, au Québec maintenant.