Un film de danse produit par Jungle

On parle du film de danse produit par le groupe Jungle pour leur cinquième album Sunshine, sorti vendredi, qui regroupe 11 vidéoclips chorégraphiés par Will West et mettant en vedette dix danseurs.

Écoutez à ce sujet Philippe Lacroix en compagnie de Gino Chouinard et de Catherine Beauchamp, à l'émission Le Québec maintenant.

Le film, d'une heure, se distingue par sa production ambitieuse, sa direction artistique léchée et ses partenariats avec Apple Creator Studio, après une précédente collaboration avec WeTransfer.

On parle aussi de l'évolution du vidéoclip, on fait des comparaisons avec Madonna, et la nécessité de visuels pour la promotion musicale à l’ère de YouTube, TikTok et Spotify.