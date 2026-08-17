Une scène insolite s'est déroulée à Montréal lorsqu'une vidéo virale a montré l'ancien premier ministre Justin Trudeau et la pop star Katy Perry en train de danser dans un magasin HomeHardware situé sur le boulevard Saint-Laurent.

La séquence, directement filmée et relayée sur les réseaux sociaux par la chanteuse elle-même, a été tournée au rythme de la musique de Xavier Trudeau, le fils du politicien retraité.

Gabriel Pereira, gérant de l'établissement, a confirmé l'authenticité de cet événement impromptu qui a mis en lumière les racines portugaises de Katy Perry ainsi que les liens particuliers avec la famille propriétaire du commerce.

Écoutez le gérant du HomeHardware, Gabriel Pereira raconter ce moment inusité, lundi, au micro de Frédéric Labelle et Patrick Lagacé.