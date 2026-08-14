Le Cirque du Soleil à l’Amphithéâtre Cogeco

La saison estivale tire à sa fin et l'heure est au bilan pour le Cirque du Soleil, qui a présenté pendant plusieurs semaines un spectacle hommage à Jean Leloup à l’Amphithéâtre Cogeco.

Après les Cowboys fringants, Guy Lafleur ou encore Rock et Belles Oreilles et Les Colocs, il semblerait que le public ait particulièrement été séduit par l’adaptation de l'univers de Jean Leloup sur scène.

On estime que plus de 70 000 billets ont été vendus, ce qui serait un nouveau record.

Grâce à ce spectacle exclusif d’envergure, la ville de Trois-Rivières bénéficie pendant l’été de retombées économiques non négligeables.

Écoutez l’animateur du 106.9 Mauricie Alexis Samson faire le point, vendredi, au micro de Catherine Brisson.