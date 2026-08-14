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Le Cirque du Soleil à l’Amphithéâtre Cogeco

Carton plein pour le spectacle hommage à Jean Leloup à Trois-Rivières

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 août 2026 15:51

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Alexis Samson
Alexis Samson
Carton plein pour le spectacle hommage à Jean Leloup à Trois-Rivières
Alexis Samson / Cogeco Média

La saison estivale tire à sa fin et l'heure est au bilan pour le Cirque du Soleil, qui a présenté pendant plusieurs semaines un spectacle hommage à Jean Leloup à l’Amphithéâtre Cogeco.

Après les Cowboys fringants, Guy Lafleur ou encore Rock et Belles Oreilles et Les Colocs, il semblerait que le public ait particulièrement été séduit par l’adaptation de l'univers de Jean Leloup sur scène.

On estime que plus de 70 000 billets ont été vendus, ce qui serait un nouveau record.

Grâce à ce spectacle exclusif d’envergure, la ville de Trois-Rivières bénéficie pendant l’été de retombées économiques non négligeables.

Écoutez l’animateur du 106.9 Mauricie Alexis Samson faire le point, vendredi, au micro de Catherine Brisson.

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