À la barre de l'émission du retour dès lundi

Près de deux ans après avoir quitté l’animation de Salut, Bonjour!, Gino Chouinard effectue un retour très attendu dans le paysage médiatique. Dès lundi à 15 h, il prendra les commandes de la nouvelle émission quotidienne du retour au 98.5.

Entouré d'une équipe de plusieurs collaborateurs, l'animateur souhaite offrir un rendez-vous à la fois informatif et apaisant pour accompagner les auditeurs à la fin de leur journée.

Écoutez Gino Chouinard faire le point sur son arrivée au 98.5, dimanche matin, à l'émission de Jean-François Baril.