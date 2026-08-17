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Boutique éphémère

L'arrivée de Shein au centre-ville de Montréal déplaît aux commerçants

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 août 2026 08:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
L'arrivée de Shein au centre-ville de Montréal déplaît aux commerçants
Patrick Lagacé / Cogeco Média

L'arrivée du commerce de détail Shein, géant chinois à la réputation discutable, au centre-ville de Montréal fait réagir au sein de la communauté de commerçants.

Une boutique éphémère ouvrira ses portes sur la rue Sainte-Catherine. Connue pour des pratiques douteuses, notamment en lien avec les conditions de travail des employés dans ses usines et pour les produits nocifs utilisées pour la confection de ses produits, l'entreprise fait la promotion du «fast-fashion».

Écoutez Damien Milès, PDG du Conseil québécois du commerce de détail, aborder le sujet, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Ce dernier précise toutefois que l'entreprise n'aurait pas l'intention de s'implémenter durablement dans la métropole.

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