La saga entourant Julien Dugay, connu sur le web sous le nom de Médusa, déclenchée par les récents propos misogynes du bijoutier lors du Streamer Fest à Miami, braque à nouveau les projecteurs sur les dérives des réseaux sociaux.

En compagnie d'influenceurs tels que Lewis le Fou et Mathieu Pellerin, cet événement a mis en lumière le phénomène du «clipping».

Cette technique de montage vidéo s'est transformée en un moyen de manipuler l'opinion publique à travers des extraits audios optimisés pour devenir viraux et capable d'amplifier ou de déformer des contenus à grande échelle, autant dans la culture populaire que sur la scène politique.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle en discuter, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.