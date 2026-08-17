Grièvement blessée

La fusillade survenue le 22 juin dernier dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, où un policier a perdu la vie et une policière a été gravement blessée, continue de secouer le Québec.

Alors que l'enquête démontre que le tireur est responsable de la mort de Michel Mizrahi, la policière rescapée fait face à un très long processus de rétablissement physique.

La policière a eu la chance de rendre visite à ses collègues du poste de police de Côte-des-Neiges en marge de la cérémonie rendant hommage à son collègue Mohamed Lamine Benredouane.

Malgré la gravité de ses blessures et les risques extrêmes inhérents à son métier, la patrouilleuse a subi des accusations de bavure policière, allant jusqu'à des menaces de mort.

Écoutez le journaliste Carl Marchand revenir sur cette tragédie, lundi matin, à l'émission Lagacé le matin.