Succès estivals

Le phénomène de la «chanson de l'été» devient de plus en plus complexe, car il est maintenant difficile de cibler un seul hymne estival rassembleur, comme à l'époque de Despacito ou d'autres grands succès d'été.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'évolution des habitudes d'écoute, l'impact majeur d'applications comme TikTok et la personnalisation des algorithmes modifient en profondeur la création et la diffusion de la musique.

Bien que le classement Billboard mette actuellement en lumière le style country avec des artistes comme Ella Langley, la fragmentation des auditoires fait en sorte que chaque auditeur possède désormais sa propre bande sonore estivale.