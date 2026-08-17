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Un projet d'agrandissement qui fait réagir

Parc Jarry: «Je reproche aux deux parties de ne pas nous faire rêver!»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 août 2026 09:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Parc Jarry: «Je reproche aux deux parties de ne pas nous faire rêver!»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le projet d'agrandissement et de modernisation du stade du Stade IGA au Parc Jarry s'inscrit dans une volonté de maintenir l'expérience des amateurs et des joueurs aux normes des plus grands tournois mondiaux.

Luc Ferrandez remet en question la pertinence de ce projet. Selon lui, le montant de 400 millions $ de fonds publics réclamé est disproportionné et les opposants comme les promoteurs manquent d'ambition et de vision globale pour la métropole.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Ce que je reproche aux deux parties, c'est de ne pas nous faire rêver! Les deux parties, autant les opposants, comme les promoteurs.»

Luc Ferrandez

Plutôt que d'empiéter davantage sur un grand parc urbain de quartier, Luc Ferrandez suggère de développer ces nouvelles infrastructures d'envergure autour du Stade olympique pour valoriser les installations déjà existantes.

Il estime qu'une telle somme d'argent public permettrait d'investir massivement dans l'aménagement de plusieurs parcs et espaces verts partout à Montréal.

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