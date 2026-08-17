Un projet d'agrandissement qui fait réagir

Le projet d'agrandissement et de modernisation du stade du Stade IGA au Parc Jarry s'inscrit dans une volonté de maintenir l'expérience des amateurs et des joueurs aux normes des plus grands tournois mondiaux.

Luc Ferrandez remet en question la pertinence de ce projet. Selon lui, le montant de 400 millions $ de fonds publics réclamé est disproportionné et les opposants comme les promoteurs manquent d'ambition et de vision globale pour la métropole.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.