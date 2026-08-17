Un monde sous tensions

Entre l'impasse stratégique des États-Unis dans le golfe Persique, les tensions ravivées au Moyen-Orient et le cinquième anniversaire du retrait chaotique d'Afghanistan, les grands acteurs mondiaux peinent à imposer la stabilité.

Les incertitudes entourant les élections américaines de mi-mandat et l'essor de l'intelligence artificielle risquent d'alourdir davantage un contexte géopolitique déjà très fragile.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Alors qu'il profite de quelques jours de vacances en Espagne, le chroniqueur international Jean-François Lépine jette un regard lucide sur l'état de la planète à l'approche de la rentrée.