Un monde sous tensions

Entre l'impasse stratégique des États-Unis dans le golfe Persique, les tensions ravivées au Moyen-Orient et le cinquième anniversaire du retrait chaotique d'Afghanistan, les grands acteurs mondiaux peinent à imposer la stabilité.
Les incertitudes entourant les élections américaines de mi-mandat et l'essor de l'intelligence artificielle risquent d'alourdir davantage un contexte géopolitique déjà très fragile.
Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Alors qu'il profite de quelques jours de vacances en Espagne, le chroniqueur international Jean-François Lépine jette un regard lucide sur l'état de la planète à l'approche de la rentrée.
«Le monde, je le dis souvent, est plus complexe que jamais et la confrontation dans le monde, faut le réaliser là, va beaucoup plus vite que la coopération.»
Il souligne à quel point les relations internationales sont devenues plus complexes et instables, alors que les mécanismes de coopération globale s'effritent.