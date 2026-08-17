Dans sa chronique politique fédérale, Dimitri Soudas souligne l'importance déterminante du gouvernement canadien dans la conclusion de l'accord historique sur Churchill Falls entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador.

Grâce aux investissements majeurs prévus pour les infrastructures de transmission d'électricité, ce projet énergétique d'envergure nationale permet de renforcer l'économie canadienne et de réduire notre dépendance envers les marchés étrangers.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Abordant aussi le sprint final des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis à Washington, le chroniqueur soutient qu'Ottawa doit maintenir une position de fermeté face aux menaces tarifaires.

Selon lui, il est préférable de ne pas conclure d'accord plutôt que d'échanger des concessions permanentes, notamment sur l'accès à nos minéraux critiques, contre un allègement temporaire.

La création d'un réel rapport de force passe d'abord par le développement de nos propres infrastructures d'énergie propre.