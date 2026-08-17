À moins de deux mois des élections provinciales, les réseaux sociaux s'imposent comme un terrain politique glissant.

Une récente vidéo controversée du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, circule sur les réseaux sociaux, alors qu'il se retrouve immobilisé près du pont Pierre-Laporte et que la circulation est paralysée en raison d'une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) à la suite d'une poursuite policière mortelle.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.