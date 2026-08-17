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Réseaux sociaux

Vidéo d'Éric Duhaime sur le 3e lien: un exemple à ne pas suivre

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 août 2026 08:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Vidéo d'Éric Duhaime sur le 3e lien: un exemple à ne pas suivre
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

À moins de deux mois des élections provinciales, les réseaux sociaux s'imposent comme un terrain politique glissant.

Une récente vidéo controversée du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, circule sur les réseaux sociaux, alors qu'il se retrouve immobilisé près du pont Pierre-Laporte et que la circulation est paralysée en raison d'une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) à la suite d'une poursuite policière mortelle.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Les vidéos dans les voitures, sous le coup de l'émotion, c'est rarement une bonne idée»

Frédéric Labelle

Le chroniqueur dénonce la récupération politique de cette tragédie par Éric Duhaime pour promouvoir le projet de troisième lien auprès des automobilistes coincés dans le bouchon de circulation.

Bien que la démarche ait suscité de vives critiques de la part du public et de plusieurs élus, ce type de sortie permet néanmoins au chef conservateur de susciter de fortes réactions et de mobiliser sa base dans la région de Québec.

Autre sujet traité:

  • L'utilisation efficace et maîtrisée des réseaux sociaux par le député conservateur Gabriel Hardy.

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