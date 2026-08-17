Dominic LeBlanc en rencontre à Washington

À la veille de l'échéance fixée par le président Donald Trump, la menace d'une imposition de nouveaux tarifs douaniers de 50% sur plusieurs produits canadiens fait grimper la tension à Ottawa.

Alors que le ministre Dominic LeBlanc multiplie les rencontres de dernière minute à Washington, les secteurs de l'automobile et du bois d'œuvre demeurent les principaux points d'achoppement.

Écoutez la sénatrice et économiste, ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago, Martine Hébert aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.