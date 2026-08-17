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Dominic LeBlanc en rencontre à Washington

Tarifs douaniers: négociations intenses et sprint final à Washington

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 août 2026 07:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Tarifs douaniers: négociations intenses et sprint final à Washington
Le ministre du Commerce Canada–États-Unis, Dominic LeBlanc multiplie les rencontres de dernière minute à Washington. / Darren Calabrese / La Presse Canadienne

À la veille de l'échéance fixée par le président Donald Trump, la menace d'une imposition de nouveaux tarifs douaniers de 50% sur plusieurs produits canadiens fait grimper la tension à Ottawa.

Alors que le ministre Dominic LeBlanc multiplie les rencontres de dernière minute à Washington, les secteurs de l'automobile et du bois d'œuvre demeurent les principaux points d'achoppement.

Écoutez la sénatrice et économiste, ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago, Martine Hébert aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«C'est un petit peu comme une petite coupure, mais ça saigne, ça saigne [...] ça ferait mal dans plusieurs petites municipalités, même si au total, il y a moins de 10 % de nos exportations canadiennes et québécoises qui seraient touchées»

Martine Hébert

Alors qu'une entrée en vigueur directe entraînerait des conséquences économiques majeures pour plusieurs communautés mono-industrielles à travers le pays, un report de l'application des tarifs demeure également envisageable pendant que les discussions se poursuivent.

En cas d'échec des négociations, le Canada prépare déjà une riposte ciblée visant plusieurs produits américains d'importance.

Autres sujets traités:

  • Différend persistant autour de l'interprétation des règles d'application des quotas pour les produits laitiers;
  • Résilience relative de l'économie américaine malgré l'impact des mesures protectionnistes sur les prix;
  • Effets de la déréglementation et des baisses d'impôts accordées aux entreprises par l'administration américaine.

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