Scène politique québécoise

Pour sa première chronique politique à l'émission de Patrick Lagacé, Mathieu Boivin propose une analyse de la scène québécoise à l'approche de la rentrée.

Bien que le Parti Québécois maintienne sa tête dans les sondages, l'avance de Paul St-Pierre Plamondon s'effrite. Face à la polarisation autour du projet indépendantiste et aux critiques sur son impulsivité, le chef péquiste doit prouver sa capacité à rassembler.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

De son côté, la première ministre Christine Fréchette s'emploie à consolider l'assise de la Coalition Avenir Québec grâce à d'importants gains stratégiques et financiers, tout en tentant d'occuper le terrain de la stabilité.

Parallèlement, le Parti libéral opte pour la prudence et tarde à dévoiler son programme, tandis qu'Éric Duhaime mise sur sa présence dans la région de Québec pour faire des gains ciblés.

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