Scène politique québécoise

Pour sa première chronique politique à l'émission de Patrick Lagacé, Mathieu Boivin propose une analyse de la scène québécoise à l'approche de la rentrée.
Bien que le Parti Québécois maintienne sa tête dans les sondages, l'avance de Paul St-Pierre Plamondon s'effrite. Face à la polarisation autour du projet indépendantiste et aux critiques sur son impulsivité, le chef péquiste doit prouver sa capacité à rassembler.
Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
De son côté, la première ministre Christine Fréchette s'emploie à consolider l'assise de la Coalition Avenir Québec grâce à d'importants gains stratégiques et financiers, tout en tentant d'occuper le terrain de la stabilité.
Parallèlement, le Parti libéral opte pour la prudence et tarde à dévoiler son programme, tandis qu'Éric Duhaime mise sur sa présence dans la région de Québec pour faire des gains ciblés.
Autres sujets traités:
- Parcours journalistique de Mathieu Boivin et l'histoire de ses révélations marquantes sur les dépenses de Lise Thibault;
- Stratégie de discrétion du Parti libéral du Québec sous Charles Milliard;
- Ancrage d'Éric Duhaime dans la circonscription de Bellechasse et priorités de la région de Québec;
- Signature imminente de l'entente sur Churchill Falls avec Terre-Neuve-et-Labrador.