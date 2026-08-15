Actualité sportive

Les équipes canadiennes font sensation aux Championnats du monde de flag football en Allemagne. Grâce aux victoires acquises en quart de finale, les formations féminine et masculine se retrouvent dans le carré d'as.

L'enjeu est colossal: une présence en finale assure directement une qualification historique pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. L'équipe féminine devra maintenant faire face au Mexique, alors que les hommes affronteront l'Italie, deux équipes dominantes de la discipline. Le Canada a-t-il ses chances ?

Écoutez Steve Duchesneau, directeur de Flag football Québec, faire le point, samedi, au micro de la chroniqueuse sportive Geneviève Tardif.