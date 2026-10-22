Une pétition exige la démission de la députée de Québec solidaire, Ruba Ghazal

Une pétition exigeant la démission de la députée de Québec solidaire, Ruba Ghazal, connaît une forte popularité en ligne après qu'elle a arboré un keffieh palestinien lors de son assermentation.

Disponible sur Change.org, la pétition, qui dénonce un geste jugé inapproprié pour une cérémonie officielle, accumule les signatures à vive allure.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé: