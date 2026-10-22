 Aller au contenu

Une pétition exige la démission de la députée de Québec solidaire, Ruba Ghazal

par 98.5

0:00
4:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 octobre 2026 05:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Une pétition exige la démission de la députée de Québec solidaire, Ruba Ghazal
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Une pétition exigeant la démission de la députée de Québec solidaire, Ruba Ghazal, connaît une forte popularité en ligne après qu'elle a arboré un keffieh palestinien lors de son assermentation.

Disponible sur Change.org, la pétition, qui dénonce un geste jugé inapproprié pour une cérémonie officielle, accumule les signatures à vive allure.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé:

  • Une vulnérabilité informatique liée à l'outil PHP a entraîné la fermeture préventive de nombreux sites web gouvernementaux et institutionnels.

Vous aimerez aussi

Assermentation au Salon rouge: le Parti québécois prend le pouvoir
La commission
Assermentation au Salon rouge: le Parti québécois prend le pouvoir
0:00
44:31
Composition possible du cabinet du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon
Lagacé le matin
Composition possible du cabinet du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon
0:00
10:25
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Le CF Montréal s'en va dans le mur... c'est pathétique!» -Jean-Michel Bourque
Rattrapage
Championnat canadien:
«Le CF Montréal s'en va dans le mur... c'est pathétique!» -Jean-Michel Bourque
L'éveil d'Utopia: le Cirque du Soleil dévoile son nouveau spectacle
Rattrapage
Sous le Grand Chapiteau au Vieux-Port de Montréal
L'éveil d'Utopia: le Cirque du Soleil dévoile son nouveau spectacle
Taxe sur l'essence: «Tu vas te priver de 700 millions par année» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Promesses électorales coûteuses
Taxe sur l'essence: «Tu vas te priver de 700 millions par année» -Luc Ferrandez
Forces militaires: «Les Américains sont encore de loin supérieurs aux Chinois»
Rattrapage
La classe de maître du professeur Lépine
Forces militaires: «Les Américains sont encore de loin supérieurs aux Chinois»
Un animal de compagnie coûte plus cher qu'on le pense...
Rattrapage
Des coûts annuels souvent sous-estimés
Un animal de compagnie coûte plus cher qu'on le pense...
Les produits dérivés du pétrole font exploser les prix en quincaillerie
Rattrapage
Rénovations
Les produits dérivés du pétrole font exploser les prix en quincaillerie
La croix du Mont-Royal au cœur de folles théories du complot
Rattrapage
Importante cure de rajeunissement
La croix du Mont-Royal au cœur de folles théories du complot
Livraison par drone en prison: de la restauration rapide aux armes
Rattrapage
Des failles de sécurité majeures
Livraison par drone en prison: de la restauration rapide aux armes
Inquiétudes autour d'un déficit fédéral de 63 milliards
Rattrapage
Croissance plus faible que prévu
Inquiétudes autour d'un déficit fédéral de 63 milliards
Hausse record des demandes d'aide alimentaire au Québec
Rattrapage
Insécurité alimentaire
Hausse record des demandes d'aide alimentaire au Québec
«Le Québec m'a accueillie les bras grands ouverts, j'ai tellement reçu»
Rattrapage
Ruba Ghazal à Lagacé le matin
«Le Québec m'a accueillie les bras grands ouverts, j'ai tellement reçu»
Pourquoi aller en Bourse? «Ton joyau, ton bébé, n'est plus le tien...»
Rattrapage
Différences entre compagnies publiques et privées
Pourquoi aller en Bourse? «Ton joyau, ton bébé, n'est plus le tien...»
Composition possible du cabinet du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon
Rattrapage
Conseil des ministres du PQ
Composition possible du cabinet du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon
Guerre de pétitions à Saint-Lambert pour un terrain de baseball
Rattrapage
Une vive controverse
Guerre de pétitions à Saint-Lambert pour un terrain de baseball