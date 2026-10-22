À une victoire du titre pour les Roses

Les Roses de Montréal disputent, vendredi, leur dernier match de la saison 2026 au Stade Boréale, à Laval.

Et elles pourrait remporter le championnat à cette occasion, face au Rapide d'Ottawa.

Écoutez la cocapitaine de l'équipe Mégane Sauvé à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Mégane Sauvé assure que même si l'équipe peut remporter le titre avec un verdict nul, c'est la victoire que toute l'équipe vise.

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