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NFL

Est-ce que Sean McVay peut laisser jouer Matthew Stafford?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 octobre 2026 19:55

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Bruno Heppell
Bruno Heppell
Est-ce que Sean McVay peut laisser jouer Matthew Stafford?
Sean McVay et Matthew Stafford. / AP/Kyusung Gong

Nous sommes environ au tiers de la saison dans la NFL et il y a quelques équipes dont la fiche est incompréhensible, particulièrement dans la région de Los Angeles.

Écoutez le spécialiste de football Bruno Heppell à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Chargers de Los Angeles ont encaissé six défaites et remporté aucune victoire. Personne n'avait prévu ça;
  • Plusieurs observateurs voyaient les Rams champions du Super Bowl: à 2-4, nous sommes loin du compte;
  • Peut-être qu'on devrait laisser jouer Matthew Stafford;
  • Les Chiefs sont une fiche de 5-0 et Patrick Mahomes n'est plus le meilleur joueur de son équipe, c'est Kenneth Walker: «L'acquistion de la décennie: Kenneth Walker»;
  • Les Bills ont une super fiche, mais pas la manière;
  • Les Patriots redressent le navire;
  • Les Broncos vont bien... en dépit de leur quart Bo Nix;
  • Les Eagles ont-ils mal géré l'état de santé de Jalen Hurts?

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