Nous sommes environ au tiers de la saison dans la NFL et il y a quelques équipes dont la fiche est incompréhensible, particulièrement dans la région de Los Angeles.
Écoutez le spécialiste de football Bruno Heppell à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Chargers de Los Angeles ont encaissé six défaites et remporté aucune victoire. Personne n'avait prévu ça;
- Plusieurs observateurs voyaient les Rams champions du Super Bowl: à 2-4, nous sommes loin du compte;
- Peut-être qu'on devrait laisser jouer Matthew Stafford;
- Les Chiefs sont une fiche de 5-0 et Patrick Mahomes n'est plus le meilleur joueur de son équipe, c'est Kenneth Walker: «L'acquistion de la décennie: Kenneth Walker»;
- Les Bills ont une super fiche, mais pas la manière;
- Les Patriots redressent le navire;
- Les Broncos vont bien... en dépit de leur quart Bo Nix;
- Les Eagles ont-ils mal géré l'état de santé de Jalen Hurts?