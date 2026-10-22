Plus le temps passe, plus cela devient complexe de vraiment vérifier à qui on s'adresse et qui s'adresse à nous sur les réseaux sociaux. Et là, les décrypteurs (Radio-Canada) ont démasqué la personne derrière un compte qui publie de fausses nouvelles au Québec.

Écoutez à ce sujet Nellie Brière en conversation avec Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.

Un alias nommé Alex Tag est le responsable d’un des plus grands comptes de désinformation au Québec, avec 50 000 abonnés sur Meta.

Ce compte diffusait de fausses nouvelles virales, comme des défis TikTok fictifs ou des alertes alimentaires, générant des profits grâce à la monétisation.

Des études montrent que les fausses informations sont 70 % plus partagées que les vraies, et que les correctifs n’atteignent que 1,2 % des conversations.