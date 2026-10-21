Le circuit de White contre les Dodgers en 1981

À deux jours du début de la Série mondiale qui va opposer les Brewers de Milwaukee et les Rays de Tampa Bay, Mario Langlois accueille un invité qui en connaît un bout sur la question.
Écoutez Serge Touchette, qui a assuré la couverture des Expos de Montréal durant trois décennies au Journal de Montréal, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Serge Touchette revient sur sa carrière de journaliste des Expos de Montréal, de 1975 à 2004, durant les hauts et les bas.
Il admet que le dernier match des Expos, présenté en 2004, a été difficile pour tous les amateurs de baseball.
«Je couvrais le match sur la tribune de presse, mais j'avais écouté ce que (Jacques Doucet, la voix des Espos) avait dit à la fin. On était tous très émotifs. Une journée extrêmement difficile pour tout le monde, tous ceux qui couvraient l'équipe, puis pour les spectateurs aussi. Je me souviens qu'il y avait des gens qui pleuraient dans les estrades.»
Mais il n'y a pas eu que des moments tristes.
Le circuit de Jerry White en séries éliminatoires contre les Dodgers de Los Angeles - quelques jours avant le triste circuit de Rick Monday - fut mémorable à plus d'un titre.
«Écoute, il avait frappé un circuit de trois points devant plus de 50 000 spectateurs au Stade olympique. Le stade a explosé, mais je pense que la ville avait explosé également. Ça avait fait un boucan incroyable, puis les Expos avaient gagné.»
Les autres sujets discutés
- La dernière présence de Gary Carter à Montréal;
- Le retour de Rusty Staub dans la métropole;
- Ses souvenirs du parc Jarry;
- On discute des joueurs emblématiques, tels que Vladimir Guerrero, Andre Dawson, Gary Carter, Ellis Valentine et Dennis Martinez;
- L’impact négatif de Jeffrey Loria et David Samson sur la franchise;
- Touchette exprime un mince espoir pour le retour du baseball majeur à Montréal.