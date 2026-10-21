Le circuit de White contre les Dodgers en 1981

À deux jours du début de la Série mondiale qui va opposer les Brewers de Milwaukee et les Rays de Tampa Bay, Mario Langlois accueille un invité qui en connaît un bout sur la question.

Écoutez Serge Touchette, qui a assuré la couverture des Expos de Montréal durant trois décennies au Journal de Montréal, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Serge Touchette revient sur sa carrière de journaliste des Expos de Montréal, de 1975 à 2004, durant les hauts et les bas.

Il admet que le dernier match des Expos, présenté en 2004, a été difficile pour tous les amateurs de baseball.