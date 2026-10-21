 Aller au contenu
Le circuit de White contre les Dodgers en 1981

«Le stade a explosé, mais la ville a explosé également» -Serge Touchette

par 98.5 Sports

0:00
39:05

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 octobre 2026 21:05

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Le stade a explosé, mais la ville a explosé également» -Serge Touchette
Serge Touchette dans les studios du 98.5 FM / Cogeco Média

À deux jours du début de la Série mondiale qui va opposer les Brewers de Milwaukee et les Rays de Tampa Bay, Mario Langlois accueille un invité qui en connaît un bout sur la question.

Écoutez Serge Touchette, qui a assuré la couverture des Expos de Montréal durant trois décennies au Journal de Montréal, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Serge Touchette revient sur sa carrière de journaliste des Expos de Montréal, de 1975 à 2004, durant les hauts et les bas.

Il admet que le dernier match des Expos, présenté en 2004, a été difficile pour tous les amateurs de baseball.

«Je couvrais le match sur la tribune de presse, mais j'avais écouté ce que (Jacques Doucet, la voix des Espos) avait dit à la fin. On était tous très émotifs. Une journée extrêmement difficile pour tout le monde, tous ceux qui couvraient l'équipe, puis pour les spectateurs aussi. Je me souviens qu'il y avait des gens qui pleuraient dans les estrades.»

Serge Touchette

Mais il n'y a pas eu que des moments tristes.

Le circuit de Jerry White en séries éliminatoires contre les Dodgers de Los Angeles - quelques jours avant le triste circuit de Rick Monday - fut mémorable à plus d'un titre.

«Écoute, il avait frappé un circuit de trois points devant plus de 50 000 spectateurs au Stade olympique. Le stade a explosé, mais je pense que la ville avait explosé également. Ça avait fait un boucan incroyable, puis les Expos avaient gagné.»

Serge Touchette

Les autres sujets discutés

  • La dernière présence de Gary Carter à Montréal;
  • Le retour de Rusty Staub dans la métropole;
  • Ses souvenirs du parc Jarry;
  • On discute des joueurs emblématiques, tels que Vladimir Guerrero, Andre Dawson, Gary Carter, Ellis Valentine et Dennis Martinez;
  • L’impact négatif de Jeffrey Loria et David Samson sur la franchise;
  • Touchette exprime un mince espoir pour le retour du baseball majeur à Montréal.

Vous aimerez aussi

Série mondiale: un duel inédit entre deux équipes à petit budget
Lagacé le matin
Série mondiale: un duel inédit entre deux équipes à petit budget
0:00
6:34
Baseball: les jeux sont loin d'être faits
Les amateurs de sports
Baseball: les jeux sont loin d'être faits
0:00
5:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Le survol de l'actualité sportive avec Jeremy Filosa
Rattrapage
Les Amateurs de sports
Le survol de l'actualité sportive avec Jeremy Filosa
Est-ce que Sean McVay peut laisser jouer Matthew Stafford?
Rattrapage
NFL
Est-ce que Sean McVay peut laisser jouer Matthew Stafford?
«Dobes, c'est ton Halak: à la fin, on va garder Fowler» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dobes-Fowler, comme Halak-Price
«Dobes, c'est ton Halak: à la fin, on va garder Fowler» -José Théodore
«L'indiscipline, c'est la gestion du match» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le CH a eu un «rendez-vous avec l'humilité»
«L'indiscipline, c'est la gestion du match» -Dany Dubé
«Lane, il est temps que tu comprennes» -Mario Langlois
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
«Lane, il est temps que tu comprennes» -Mario Langlois
Canadiens: l'absence d'instinct du tueur, la brigade défensive et le cas Dobes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le premier trio
Canadiens: l'absence d'instinct du tueur, la brigade défensive et le cas Dobes
«Présentement, il y a un grand sentiment de fierté» -Joey Savoie
Rattrapage
Qualifié pour le Korn Ferry Tour en 2027
«Présentement, il y a un grand sentiment de fierté» -Joey Savoie
Le survol de l'actualité sportive
Rattrapage
Les Amateurs de sports
Le survol de l'actualité sportive
Y a-t-il une place pour Luke Mittelstadt à Montréal?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Meilleur pointeur de la Ligue américaine
Y a-t-il une place pour Luke Mittelstadt à Montréal?
«Le Canadien n'a pas d'urgence dans son jeu» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Il faudra plus que les 106 points de l'an dernier
«Le Canadien n'a pas d'urgence dans son jeu» -Dany Dubé
Le troisième chandail et les avances à protéger
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Le troisième chandail et les avances à protéger
«Son importance capitale en saison régulière est vraiment à ne pas négliger»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Doublé de Cole Caufield samedi soir
«Son importance capitale en saison régulière est vraiment à ne pas négliger»
«Le vélo m'a tout appris» -Louis Garneau
Rattrapage
Entrepreneur et ex-cycliste pro
«Le vélo m'a tout appris» -Louis Garneau
Prix des billets: les amateurs seront-ils toujours au rendez-vous?
Rattrapage
Augmentation des prix
Prix des billets: les amateurs seront-ils toujours au rendez-vous?