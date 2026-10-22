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La blessure à Nick Suzuki

«Les Canadiens ont beaucoup de choses à corriger: ils n'auront pas le choix»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 octobre 2026 18:37

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Les Canadiens ont beaucoup de choses à corriger: ils n'auront pas le choix»
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Combien de fois a-t-on répété la saison dernière que les Canadiens de Montréal ont été chanceux de ne pas avoir de grands blessés pour une trop longue période?

C'est terminé.

Après l'absence de Kaiden Ghule - depuis, de retour -, de Samuel Montembeault, d'Ivan Demidov, et de Mike Matheson, voilà que le capitaine Nick Suzuki tombe à son tour.

Pour une période allant de deux à quatre semaines. Ça pourrait aller jusqu'à 14 matchs.

Écoutez à ce sujet le commentaire de Mario Langlois en ouverture de l'émission Les Amateurs de sports.

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