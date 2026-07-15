AEW Redemption au Centre Bell

Un immense gala de lutte sera présenté la semaine prochaine au Centre Bell.

Écoutez Kevin Raphael nous parler du gala AEW Redemption qui sera présenté au Centre Bell, le 25 juillet, avec Jean-François Baril

Kevin Raphael et Jean-François Baril nous parlent de la lutte professionnelle au Québec, mettant de l'avant l’événement AEW Redemption qui sera présenté au Centre Bell le 25 juillet.

La soirée sera aussi l'occasion de saluer l’héritage des Rougeau (Jean, Jacques, Raymond, Jacques jr., Armand,) et leur impact historique, ainsi que la montée de talents québécois.

On évoque aussi l’importance des promotions locales et la transmission de la tradition.