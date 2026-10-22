Retour de Kawhi Leonard

Les Raptors de Toronto ont amorcé leur saison locale 2026-2027, mercredi soir, en lessivant les Bulls de Chicago. Les Raptors avec, de nouveau, Kawhi Leonard dans leurs rangs.
Écoutez le spécialiste de basketball Max P. Paquet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Kawhi Leonard est de retour et les Raptors de Toronto battent les Bulls de Chicago avec un écart record de 43 points;
- L’identité renouvelée des Raptors autour de Leonard et Scottie Barnes;
- Les Raptors sont solides en défensive, mais ils n'ont pas la profondeur du banc de l’équipe championne de 2019;
- On évoque la féroce compétition dans l'Association de l'est de la NBA.