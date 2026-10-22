Suzuki pourrait être absent jusqu'à un mois

Si Nick Suzuki manque à l'appel durant quatre semaines, cela équivaudrait à 14 matchs. Quelles seront les conséquences sur le rendement de l'équipe?
Écoutez à ce sujet Martin McGuire et Dany Dubé, qui sont arrivés à Chicago, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
L'analyste Dany Dubé ne voit pas les choses d'un bon oeil.
«C'est sûr que quand tu regardes ça... Quatorze matchs... Le Canadien ne peut pas jouer pour .500 en 14 matchs. Sinon, ils vont s'éloigner du peloton. Tu ne peux pas passer autant de temps avec, premièrement, aucun centre numéro un. Tu n'en as pas. Et on peut dire qu'on n'a pas de centre numéro deux non plus.»
Les autres sujets discutés
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- Et si les Canadiens ont un voyage (de quatre matchs) désastreux cette semaine?: «Peut-être que toute la situation à l'interne va être évacuée», selon Dany Dubé;
- Les Canadiens commencent cette séquence avec deux jeunes gardiens.