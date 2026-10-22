 Aller au contenu
Suzuki pourrait être absent jusqu'à un mois

Comment vivre sans centre numéro 1... et numéro 2?

par 98.5 Sports

0:00
9:12

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 octobre 2026 19:09

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

Comment vivre sans centre numéro 1... et numéro 2?
Nick Suzuki contre les Sharks de San José / PC/Christinne Muschi

Si Nick Suzuki manque à l'appel durant quatre semaines, cela équivaudrait à 14 matchs. Quelles seront les conséquences sur le rendement de l'équipe?

Écoutez à ce sujet Martin McGuire et Dany Dubé, qui sont arrivés à Chicago, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

L'analyste Dany Dubé ne voit pas les choses d'un bon oeil.

«C'est sûr que quand tu regardes ça... Quatorze matchs... Le Canadien ne peut pas jouer pour .500 en 14 matchs. Sinon, ils vont s'éloigner du peloton. Tu ne peux pas passer autant de temps avec, premièrement, aucun centre numéro un. Tu n'en as pas. Et on peut dire qu'on n'a pas de centre numéro deux non plus.»

Dany Dubé

Les autres sujets discutés

  • Le Tricolore va essayer de s'en sortir avec Kapanen, croit Martin McGuire;
  • Et si les Canadiens ont un voyage (de quatre matchs) désastreux cette semaine?: «Peut-être que toute la situation à l'interne va être évacuée», selon Dany Dubé;
  • Les Canadiens commencent cette séquence avec deux jeunes gardiens.

Vous aimerez aussi

«Les Canadiens ont beaucoup de choses à corriger: ils n'auront pas le choix»
Les amateurs de sports
«Les Canadiens ont beaucoup de choses à corriger: ils n'auront pas le choix»
0:00
5:38
«Jakub, fais juste ta job: arrête des pucks» -Stéphane Waite
Les amateurs de sports
«Jakub, fais juste ta job: arrête des pucks» -Stéphane Waite
0:00
13:56
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Jakub, fais juste ta job: arrête des pucks» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
S'il était l'entraîneur de Jakub Dobes
«Jakub, fais juste ta job: arrête des pucks» -Stéphane Waite
«Je peux rester à la maison et jouer professionnel» -Mégane Sauvé
Rattrapage
À une victoire du titre pour les Roses
«Je peux rester à la maison et jouer professionnel» -Mégane Sauvé
«Je pense qu'il a été surpris de l'accueil» -Marc Legault
Rattrapage
Brady Tkachuk hué à profusion à Ottawa
«Je pense qu'il a été surpris de l'accueil» -Marc Legault
«Ça s'annonce comme la pire saison de l'histoire du club» -Wandrille Lefèvre
Rattrapage
Le CF perd le Championnat canadien
«Ça s'annonce comme la pire saison de l'histoire du club» -Wandrille Lefèvre
«Les autres DG vont demander la lune aux Canadiens» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Du renfort durant l'absence de Suzuki?
«Les autres DG vont demander la lune aux Canadiens» -Tony Marinaro
«Un gros morceau, mais je pense qu'on va être capables de continuer» -St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Blessure à Nick Suzuki
«Un gros morceau, mais je pense qu'on va être capables de continuer» -St-Louis
«Les Canadiens ont beaucoup de choses à corriger: ils n'auront pas le choix»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La blessure à Nick Suzuki
«Les Canadiens ont beaucoup de choses à corriger: ils n'auront pas le choix»
«Le stade a explosé, mais la ville a explosé également» -Serge Touchette
Rattrapage
Le circuit de White contre les Dodgers en 1981
«Le stade a explosé, mais la ville a explosé également» -Serge Touchette
Le survol de l'actualité sportive avec Jeremy Filosa
Rattrapage
Les Amateurs de sports
Le survol de l'actualité sportive avec Jeremy Filosa
Est-ce que Sean McVay peut laisser jouer Matthew Stafford?
Rattrapage
NFL
Est-ce que Sean McVay peut laisser jouer Matthew Stafford?
«Dobes, c'est ton Halak: à la fin, on va garder Fowler» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dobes-Fowler, comme Halak-Price
«Dobes, c'est ton Halak: à la fin, on va garder Fowler» -José Théodore
«L'indiscipline, c'est la gestion du match» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le CH a eu un «rendez-vous avec l'humilité»
«L'indiscipline, c'est la gestion du match» -Dany Dubé
«Lane, il est temps que tu comprennes» -Mario Langlois
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
«Lane, il est temps que tu comprennes» -Mario Langlois
Canadiens: l'absence d'instinct du tueur, la brigade défensive et le cas Dobes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le premier trio
Canadiens: l'absence d'instinct du tueur, la brigade défensive et le cas Dobes