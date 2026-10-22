Suzuki pourrait être absent jusqu'à un mois

Si Nick Suzuki manque à l'appel durant quatre semaines, cela équivaudrait à 14 matchs. Quelles seront les conséquences sur le rendement de l'équipe?

Écoutez à ce sujet Martin McGuire et Dany Dubé, qui sont arrivés à Chicago, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

L'analyste Dany Dubé ne voit pas les choses d'un bon oeil.