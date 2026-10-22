Du renfort durant l'absence de Suzuki?

Combien de temps Nick Suzuki sera-t-il absent? Faut-il songer sérieusement à aller chercher de l'aide à l'extérieur de l'organisation?

Écoutez Tony Marinaro sur la situation des Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Marinaro pense que l'idée d'obtenir du renfort est presque une nécessité, mais il doute qu'elle sera mise à profit.