Du renfort durant l'absence de Suzuki?

Combien de temps Nick Suzuki sera-t-il absent? Faut-il songer sérieusement à aller chercher de l'aide à l'extérieur de l'organisation?
Écoutez Tony Marinaro sur la situation des Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Marinaro pense que l'idée d'obtenir du renfort est presque une nécessité, mais il doute qu'elle sera mise à profit.
«Faut ête honnête, si les Canadiens ne vont pas chercher du renfort, ils pourraient être dans le trouble. Cela étant dit, je ne pense pas que les Canadiens vont bouger.»
Pourquoi?
«Les autres DG vont demander la lune aux Canadiens», dit-il.
Les autres sujets
- «En l’absence de Nick Suzuki, le Canadien doit changer sa façon de jouer. Sans Suzuki, ils ne vont pas gagner des matchs de 5-4. Ils n’ont pas d’autres choix, et ça pourrait les aider»;
- Tony ne serait ne pas surpris de voir Demidov-Kapanen-Slafkovsky au retour de Demidov;
- Si les Canadiens peuvent jouer pour .500 sans les services de Suzuki, ça sera une victoire en soi;
- On va voir Lane Hutson partout sur la glace en avantage numérique.