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Le CF perd le Championnat canadien

«Ça s'annonce comme la pire saison de l'histoire du club» -Wandrille Lefèvre

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 octobre 2026 19:47

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Wandrille Lefèvre
Wandrille Lefèvre
«Ça s'annonce comme la pire saison de l'histoire du club» -Wandrille Lefèvre
Les joueurs du CF Montréal après la défaite. / PC/Graham Hughes

Le CF Montréal a raté l'occasion de sauver sa saison de misère en perdant la finale du Championnat canadien à domicile, mercredi, au Stade Saputo, contre le Forge de Hamilton.

Écoutez l'ancien joueur de l'Impact Wandrille Lefèvre commenter la défaite du CF de Montréal en Championnat canadien.

Les sujets discutés

Le moment le plus frustant du match: le carton rouge de Brayan Vera, qui a tué l'élan du CF Montréal qui venait d'égaler la marque;

Si le CF Montréal avait gagné: «On aurait mis beaucoup de beaume sur cette saison»;

L'absence de Sanchez, joueur désigné: son manque de production, un match complet sur du synthétique il y a quelques joueurs... et son attitude. 

«Pour moi, pour ces trois raisons. Franchement, même à posteriori, Alexis Sanchez ne méritait pas de jouer (mercredi). Ça, c'est mon point de vue.»

Wandrille Lefèvre

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