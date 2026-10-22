Le CF perd le Championnat canadien

Le CF Montréal a raté l'occasion de sauver sa saison de misère en perdant la finale du Championnat canadien à domicile, mercredi, au Stade Saputo, contre le Forge de Hamilton.

Écoutez l'ancien joueur de l'Impact Wandrille Lefèvre commenter la défaite du CF de Montréal en Championnat canadien.

Les sujets discutés

Le moment le plus frustant du match: le carton rouge de Brayan Vera, qui a tué l'élan du CF Montréal qui venait d'égaler la marque;

Si le CF Montréal avait gagné: «On aurait mis beaucoup de beaume sur cette saison»;

L'absence de Sanchez, joueur désigné: son manque de production, un match complet sur du synthétique il y a quelques joueurs... et son attitude.