Blessure à Nick Suzuki

Les Canadiens de Montréal ont tenu un entraînement, jeudi matin, avant de s'envoler en direction de Chicago, et ce, sans leur capitaine Nick Suzuki, blessé.
Écoutez Jeremy Filosa rapporter les propos de Martin St-Louis et des joueurs des Canadiens après l'entraînement matinal.
Les sujets discutés
- Une lourde perte (Suzuki), mais Martin St-Louis estime que l'équipe a assez de meneurs pour s'en sortir.
- Cole Caufield et Juraj Slafkovky commentent cette perte;
- Oliver Kapanen va remplacer Suzuki au centre du premier trio et sur la première vague d'avantage numérique;
- Pour sa part, Jakub Dobes estime que son geste de mardi n'était pas vraiment une erreur...;
- On discute de la composition des autres trios.