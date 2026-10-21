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Le CH a eu un «rendez-vous avec l'humilité»

«L'indiscipline, c'est la gestion du match» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 octobre 2026 19:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
«L'indiscipline, c'est la gestion du match» -Dany Dubé
Les Canadiens se sont inclinés contre les Sharks de San José. / PC/Christinne Muschi

Les joueurs des Canadiens de Montréal ont - encore une fois - fait preuve d'indiscipline contre les Sharks de San José et ça leur a coûté le match.

Mais l'indiscipline a plusieurs visages...

Écoutez à ce sujet l'analyste des matchs des Canadiens de Montréal à Cogeco Média, Dany Dubé, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

L'analyste admet avoir une pensée pour l'entraîneur du Tricolore.

«Je me sens mal pour Martin St-Louis, parce que, actuellement, ce n'est pas facile à gérer ces situations-là. Actuellement, l'indiscipline, c'est pas juste des pénalités. L'indiscipline, c'est la gestion du match.»

Dany Dubé

Et maintenant?

«Que va-t-il arriver», se demande Dubé. Je pense que ce match est vraiment un point tournant.»

Les autres sujets discutés

  • Le point de bascule: Lane Hutson;
  • Apprendre la gestion des risques;
  • Les Canadiens ont eu un «rendez-vous avec l'humilité».

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