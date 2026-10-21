Le CH a eu un «rendez-vous avec l'humilité»

Les joueurs des Canadiens de Montréal ont - encore une fois - fait preuve d'indiscipline contre les Sharks de San José et ça leur a coûté le match.
Mais l'indiscipline a plusieurs visages...
Écoutez à ce sujet l'analyste des matchs des Canadiens de Montréal à Cogeco Média, Dany Dubé, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
L'analyste admet avoir une pensée pour l'entraîneur du Tricolore.
«Je me sens mal pour Martin St-Louis, parce que, actuellement, ce n'est pas facile à gérer ces situations-là. Actuellement, l'indiscipline, c'est pas juste des pénalités. L'indiscipline, c'est la gestion du match.»
Et maintenant?
«Que va-t-il arriver», se demande Dubé. Je pense que ce match est vraiment un point tournant.»
Les autres sujets discutés
- Le point de bascule: Lane Hutson;
- Apprendre la gestion des risques;
- Les Canadiens ont eu un «rendez-vous avec l'humilité».