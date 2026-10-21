Le CH a eu un «rendez-vous avec l'humilité»

Les joueurs des Canadiens de Montréal ont - encore une fois - fait preuve d'indiscipline contre les Sharks de San José et ça leur a coûté le match.

Mais l'indiscipline a plusieurs visages...

Écoutez à ce sujet l'analyste des matchs des Canadiens de Montréal à Cogeco Média, Dany Dubé, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

L'analyste admet avoir une pensée pour l'entraîneur du Tricolore.