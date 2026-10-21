Dobes-Fowler, comme Halak-Price

La pénalité de Jakub Dobes lors de la prolongation, mardi, a mené à la défaite des Canadiens de Montréal contre les Sharks de San José.

Comment José Théodore a perçu cette situation?

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens de Montréal commenter la situation et d'autres sujets avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

S'il admet que d'autres joueurs des Canadiens ont commis des erreurs durant cette rencontre, José Théodore estime que la position de Dobes est particulière.