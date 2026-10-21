Dobes-Fowler, comme Halak-Price

La pénalité de Jakub Dobes lors de la prolongation, mardi, a mené à la défaite des Canadiens de Montréal contre les Sharks de San José.
Comment José Théodore a perçu cette situation?
Écoutez l'ancien gardien des Canadiens de Montréal commenter la situation et d'autres sujets avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
S'il admet que d'autres joueurs des Canadiens ont commis des erreurs durant cette rencontre, José Théodore estime que la position de Dobes est particulière.
«Dobes est dans une position... Il n'a pas le droit à l'erreur. Quand tu n'as pas le droit à l'erreur, tu ne peux pas donner de mauvais but. Il n'en a pas donné. Il a été bon. Mais sa pénalité... À un moment donné, tu dois contrôler tes émotions. Comme on l'a dit l'année passée, on le sait qu'il est émotif. Il a déjà pleuré après une défaite, puis, il a déjà été extrêmement content après une victoire. Mais tu sais, il doit être neutre. Il doit contrôler ses émotions. (...) Il ne met pas les chances de son côté.»
Les sujets discutés
- Théodore était étonné de voir Dobes devant le filet contre les Sharks;
- Il estime que Martin St-Louis ne gère pas l'utilisation de ses gardiens de manière optimale;
- Dobes se cherche, il n’est pas dans son élément;
- «Dobes, au lieu de trouver une façon de gagner quand il accorde trois, quatre, cinq buts, présentement, il trouve une façon de perdre»;
- «Dobes-Fowler, c'est comme Carey Price et Halak. Dobes, c'est Halak. Price, c'est Fowler».
«On a adoré ce que Halak a fait. Le printemps Halak... Il a été incroyable! Qu'est-ce qui est arrivé? On l'a échangé. On a gardé Price, et puis, on connaît la suite. Ça va être la même chose... Dobes, c'est ton Halak, il va avoir une belle carrière, mais à la fin, on va garder Fowler. Ça fini là. C'est simple, c'est correct,»
Et encore...
- José Théodore estime que certains attaquants trichent un peu pour obtenir des points;
- Une savoureuse anecdote de vestiaire avec Kovalev et Koivu et une comparaison avec l’équipe actuelle;
- Il faut remettre les pendules à l’heure avec certains joueurs.