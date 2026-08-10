Championne du monde de trois ceintures unifiées

La Québécoise Tammara Thibeault a remporté en fin de semaine, à Manchester, en Angleterre, le combat unifié de championnat du monde des poids moyens pour les ceintures IBF, WBO et The Ring.

Thibeault l'a emporté par décision unanime des juges contre Desley Robinson.

Écoutez Tammara Thibeault commenter son titre mondial unifié au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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