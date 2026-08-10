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Championne du monde de trois ceintures unifiées

«Mon approche pour le combat a fait toute la différence» -Tammara Thibeault

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 août 2026 19:00

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Mon approche pour le combat a fait toute la différence» -Tammara Thibeault
Tammara Thibeault lors de son combat victorieux à Montréal en 2025. / PC/Graham Hughes

La Québécoise Tammara Thibeault a remporté en fin de semaine, à Manchester, en Angleterre, le combat unifié de championnat du monde des poids moyens pour les ceintures IBF, WBO et The Ring.

Thibeault l'a emporté par décision unanime des juges contre Desley Robinson.

Écoutez Tammara Thibeault commenter son titre mondial unifié au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La Québécoise n'a jamais pris son combat à la légère;
  • Elle admet qu'elle s'est préparée pour boxer face à son adversaire plutôt que de penser à l'importance du moment (combat unifié);
  • Thibeault a été dominante contre Robinson: «Mon approche pour le combat a fait toute la différence. Il n'y avait pas d'hésitation.;
  • La Québécoise n'aurait pas mis de temps à devenir championne du monde;
  • Comment fonctionne l'équilibre pour elle?
  • Thibeault a terminé ses études (maîtrise) et elle est consultante en sport.

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