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S'il était l'entraîneur de Jakub Dobes

«Jakub, fais juste ta job: arrête des pucks» -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

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13:56

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 octobre 2026 20:25

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Jakub, fais juste ta job: arrête des pucks» -Stéphane Waite
Dans l'oeil du coach / Cogeco Média

De la perte de Nick Suzuki aux commentaires de Jakub Dobes, Stéphane Waite commente la journée des Canadiens de Montréal.

Écoutez Stéphane Waite en conversation avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

  • «Ça peut nous mettre dans le trouble, cette affaire-là»;
  • «C'est une opportunité pour cette équipe de devenir une meilleure équipe dans son jeu d'ensemble»;
  • Waite ne pense pas que les Canadiens, qui ont désormais une vision à moyen terme, vont faire une transaction;
  • Personne ne va remplacer Suzuki. Les autres centres vont devoir jouer de 4 à cinq minutes de plus;
  • Waite estime que Dobes a fait une erreur en prolongation;
  • Et il a un conseil pour lui.

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