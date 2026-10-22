S'il était l'entraîneur de Jakub Dobes

De la perte de Nick Suzuki aux commentaires de Jakub Dobes, Stéphane Waite commente la journée des Canadiens de Montréal.
Écoutez Stéphane Waite en conversation avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
- «Ça peut nous mettre dans le trouble, cette affaire-là»;
- «C'est une opportunité pour cette équipe de devenir une meilleure équipe dans son jeu d'ensemble»;
- Waite ne pense pas que les Canadiens, qui ont désormais une vision à moyen terme, vont faire une transaction;
- Personne ne va remplacer Suzuki. Les autres centres vont devoir jouer de 4 à cinq minutes de plus;
- Waite estime que Dobes a fait une erreur en prolongation;
- Et il a un conseil pour lui.