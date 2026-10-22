La Série mondiale s'amorce vendredi soir entre les Brewers de Milwaukee et les Rays de Tampa Bay.

Deux équipes que personne ne voyait là en début de saison. Et pourtant, les deux meilleures équipes de chaque ligue.

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste de baseball Alex Agostino, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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