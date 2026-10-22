La Série mondiale s'amorce vendredi soir entre les Brewers de Milwaukee et les Rays de Tampa Bay.
Deux équipes que personne ne voyait là en début de saison. Et pourtant, les deux meilleures équipes de chaque ligue.
Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste de baseball Alex Agostino, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Rays de Tampa Bay et les Brewers de Milwaukee avaient respectivement 1,1 % et 2,1 % de chances initiales de gagner la Série mondiale avant le début de la saison;
- Les deux formations jouent du baseball de base solide, selon Agostino;
- L'une des deux équipes remportera son premier titre de la Série mondiale.