Brady Tkachuk hué à profusion à Ottawa

L'ex-capitaine des Sénateurs d'Ottawa, Brady Tkachuk, a été copieusement chahuté à son retour dans la capitale fédérale dans l'uniforme des Panthers de la Floride.

Écoutez à ce sujet Marc Legault, le descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa à Cogeco Média, avec Mario Langlois.

Selon Legault, Brady Tkachuk a été à la hauteur de sa marque de commerce.

«Dans un gala de lutte, ça te prend un vilain. Brady a joué son rôle à la perfection dans ce sens. Il s'est présenté ici, il a dit les bonnes choses avant le match, mais il y avait une petite arrogance comme toujours», souligne Legault.