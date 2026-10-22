Brady Tkachuk hué à profusion à Ottawa

L'ex-capitaine des Sénateurs d'Ottawa, Brady Tkachuk, a été copieusement chahuté à son retour dans la capitale fédérale dans l'uniforme des Panthers de la Floride.
Écoutez à ce sujet Marc Legault, le descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa à Cogeco Média, avec Mario Langlois.
Selon Legault, Brady Tkachuk a été à la hauteur de sa marque de commerce.
«Dans un gala de lutte, ça te prend un vilain. Brady a joué son rôle à la perfection dans ce sens. Il s'est présenté ici, il a dit les bonnes choses avant le match, mais il y avait une petite arrogance comme toujours», souligne Legault.
«Je pense qu'il a été surpris de l'accueil. J'ai l'impression qu'il s'attendait à se faire huer pendant le match, mais de recevoir quelques applaudissements polis lorsqu'on était pour présenter son vidéo de retour au tableau indicateur. Ce ne fut pas le cas.»
Les autres sujets discutés
- Un bon début de saison pour les Sénateurs qui ne semblent pas déstabilisés;
- Les Sénateurs ont une identité propre à eux;
- Les Panthers se permettent n'importe quoi sur la patinoire;
- Tim Stutzle a «pris personnel» le départ de Brady Tkachuk.