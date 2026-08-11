40e anniversaire de la coupe de 1986

Les joueurs des Canadiens de Montréal, champions de la coupe Stanley en 1986, étaient réunis, mardi, au Club de golf Le Mirage, pour le tournoi annuel de Serge Savard.

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin et l'animateur Meeker Guerrier, présents sur place, nous parler de cette journée nostalgique et quelque peu émotive.

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