40e anniversaire de la coupe de 1986

Les joueurs des Canadiens de Montréal, champions de la coupe Stanley en 1986, étaient réunis, mardi, au Club de golf Le Mirage, pour le tournoi annuel de Serge Savard.
Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin et l'animateur Meeker Guerrier, présents sur place, nous parler de cette journée nostalgique et quelque peu émotive.
Les sujets discutés
- Serge Savard, Larry Robinson, Guy Carbonneau, Stéphane Richer, Mats Naslund et l'entraîneur Jean Perron, entre autres, étaient présents sur place;
- Stéphane Richer et plusieurs joueurs soulignent l’importance des retrouvailles;
- On écoute les commentaires de Richer, Perron, Savard et Robinson;
- Plusieurs joueurs ont rendu hommage à Claude Lemieux, récemment décédé, dont l’absence a profondément touché l’équipe;
- Serge Savard a comparé certains éléments de l’équipe de 1986 à l’édition actuelle.