Spectacle de cirque Entre chiens et louves

La compositrice et pianiste Alexandra Stréliski sera de retour sur scène à Montréal cet automne, pour le spectacle Entre chiens et louves du Cirque Le Roux, en novembre, à la Place des Arts.
Écoutez la pianiste Alexandra Stréliski en discuter jeudi, au micro du chroniqueur culturel Stéphane Leclair.
«C'est un spectacle qui se déroule à différentes époques. C'est trois femmes de trois différentes époques qui vivent leurs histoires respectives. C'est une réflexion sur les genres et la place de la femme dans la société.»