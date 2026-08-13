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Spectacle de cirque Entre chiens et louves

«C'est une réflexion sur les genres et la place de la femme dans la société»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 août 2026 16:03

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«C'est une réflexion sur les genres et la place de la femme dans la société»
Stéphane Leclair, Catherine Brisson et Alexandra Stréliski dans nos studios. / Cogeco Média

La compositrice et pianiste Alexandra Stréliski sera de retour sur scène à Montréal cet automne, pour le spectacle Entre chiens et louves du Cirque Le Roux, en novembre, à la Place des Arts.

Écoutez la pianiste Alexandra Stréliski en discuter jeudi, au micro du chroniqueur culturel Stéphane Leclair.

«C'est un spectacle qui se déroule à différentes époques. C'est trois femmes de trois différentes époques qui vivent leurs histoires respectives. C'est une réflexion sur les genres et la place de la femme dans la société.»

Alexandra Stréliski

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