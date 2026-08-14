Alors que l'initiative Le 12 août, j'achète un livre québécois a fracassé de nouveaux records avec une hausse de 26 % des ventes en ligne, la vitalité culturelle d'ici continue de rayonner.

En tête des ventes, on retrouve les plus récents ouvrages de David Goudreault, Thélyson Orélien et Geneviève Janelle.

L'équipe revient aussi sur l'attachement intergénérationnel envers la musique québécoise.

De Paul Piché à Lou-Adriane Cassidy, en passant par Jay Scott ou Charlotte Cardin, la relève artistique et la ferveur du public prouvent que la culture francophone est plus vivante que jamais.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, vendredi à Cantin le matin.